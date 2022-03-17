انتحار شابة بتناولها مادة "الزرنيخ" في بغداد

أفاد مصدر أمني، اليوم الخميس، بانتحار شابة عن طريق تناولها مادة "الزرنيخ" في العاصمة بغداد.

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، إن "شابة انتحرت داخل منزلها ضمن منطقة حسينية المعامل باسلوب تناولها مادة الزرنيخ".



واضاف المصدر أن الشابة "توفيت على الفور".

