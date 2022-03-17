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بالصور.. كربلاء في النصف من شعبان
محليات
2022-03-17 | 15:50
8,726 مشاهدة
تنشر السومرية نيوز، صوراً لمدينة كربلاء وهي تشهد زيارة النصف من شعبان.
وزيارة النصف من شعبان يتوجه فيها ملايين المسلمين من داخل وخارج العراق الى مرقد الامام الحسين (ع) في كربلاء لتقديم التهاني بذكرى ولادة الامام المهدي (المنتظر) (ع).
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