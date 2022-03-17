اندلاع حريق في "مخزن اخشاب" جنوبي بغداد

أفاد مصدر أمني، الخميس، باندلاع حريق في "مخزن اخشاب" جنوبي بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "حادث حريق اندلع مساء اليوم في مخزن اخشاب ضمن منطقة الدوريين جنوبي بغداد".

وأضاف المصدر أن "الدفاع المدني استنفر فرق الاطفاء لاخماد الحريق".