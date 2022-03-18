تنويه جديد من الرافدين بشأن السلف

وذكر المكتب الاعلامي للمصرف في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "المصرف يحذر زبائنه من مشاركة بيانات بطاقتهم الالكترونية مع أي شخص او جهة او مكاتب اهلية".وأضاف، ان "هناك جهاتا تزعم تعاونها مع مصرف الرافدين وتقوم بالترويج عن منح السلف عبر مواقع التواصل الاجتماعي او عبر الرسائل الوهميه لكسب الدعاية الاعلانية وتوهم الموظف او المتقاعد بطريقتها الخاصة في منحه السلف".واشار البيان الى ان "هذه الجهات غير قانونية وغير شرعية ولا يمكن التعامل معها".