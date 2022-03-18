بالصور.. سقوط مركبة من أعلى جسر في بغداد

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، إن "مركبة نوع تريلة سقطت من اعلى جسر الشعلة في العاصمة بغداد".واضاف أن "سائق المركبة في حالة خطرة وتم نقله الى المستشفى".وفي وقت سابق من يوم أمس، أفاد مراسلنا في كربلاء المقدسة، بسقوط "باص" لنقل الطلاب في نهر "البو عزيز" داخل المحافظة.وقال مراسلنا، إن "سيارة نوع باص تنقل طلاب مدرسة ابتدائية سقطت في نهر البو عزيز في قضاء الهندية".واضاف أن "فرق الدفاع المدني والاهالي في القضاء هرعوا لانقاذ الطلاب ونقلهم الى مستشفى الهندية".