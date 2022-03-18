نائب عن نينوى: نعاني أزمة وقود حادة ووزارة النفط أكتفت بوعود مزيفة

وقال الشمري في حديث لـ السومرية، إن "نينوى ومنذ شهور تعاني أزمة حادة في الوقود"، لافتاً إلى مخاطبة جهات معنية عدة لكن دون إجابة.وأضاف، أن "وزارة النفط وعدت أكثر من مرة بحل جذري للأزمة، وبعثت بلجانها إلى المحافظة لكن كل تلك الوعود لم ينفذ أي شيء منها".وأشار إلى "وجود عمليات لتهريب النفط تتم بطرق شبه رسمية"، عازياً أزمة الوقود في نينوى إلى "الفساد".وحذر الشمري، من "اندلاع تظاهرات غاضبة في المحافظة بسبب تلك الأزمة، وامتدادها إلى محافظات أخرى".