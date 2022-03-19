امين بغداد يعلن انطلاق الفعاليات الثقافية الرائدة لاحياء معالم العاصمة التراثية

وذكر بيان للامانة ورد للسومرية نيوز ان "امين بغداد رعى عرضاً مسرحياً كبيراً في زقاق المتنبي بعنوان ( كلكامش الذي رأى ) اخراج الفنان حسين علي هارف ويمثل لوحة فنية تعكس ارث وتاريخ حضارة وادي الرافدين العريقة وسط حضور دبلوماسي اجنبي وعربي متمثل بالسفير الفرنسي ( ايريك شوفاليه) وممثلين عن سفارات السودان والجزائر وفلسطين ونخبة مهمة من الوسط الثقافي والفني وجماهير غفيرة".واكد امين بغداد وفي البيان، ان "من زقاق المتنبي نعلن عن انطلاق مشروع نهضة بغداد من جديد وادارة المدينة عبر رؤية جديدة تتضمن خلق ثقافة مجتمعية عبر رسائل فنية ومشاريع تطويرية تحيي معالم المدينة المنسية".وتابع ان " العرض المسرحي كلكامش الذي رأى يعكس رسالة بان بغداد ستعود من جديد مدينة للثقافة ومنارة للاشعاع الفكري والثقافي والمعرفي وهو انطلاقة كبيرة للفعاليات الثقافية الرائدة لاحياء معالم العاصمة التراثية من زقاق المتنبي ".واشار البيان الى ان " امين بغداد رافق السفير الفرنسي للاطلاع على شارع الرشيد استعداداً للشروع باعادة تأهيله من جديد برؤية معمارية تضاهي زقاق المتنبي".