صحة كربلاء تعلن نجاح خطتها الخاصة بالزيارة الشعبانية

أعلنت دائرة صحة محافظة كربلاء المقدسة، اليوم السبت، نجاح خطتها الخاصة بزيارة النصف من شعبان المبُاركة.
وقال مدير عام الدائرة، صباح الموسوي ، في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "خطة الطوارئ الوقائية لزيارة الشعبانية ، التي بوشر العمل فيها قبل ثلاثة أيام من بدء الزيارة، سجلت نجاحاً باهراً تُضاف إلى سلسلة النجاحات المُتحققة خلال الزيارات المليونية السابقة".
وأضاف الموسوي، أن "مُواجهة جائحة فيروس كُورونا، والحد من إنتشارها كانت في مُقدمة أولوياتنا عند تنفيذ الخطة ، حيث عملنا جاهدين وللعام الثالث على التوالي على زيادة وعي المُواطنين والزائرين من خلال التأكيد على ارتداء الكمامات، والنظافة الشخصية وغسل اليدين بالماء والصابون ، وحثَهم على مُراجعة المنافذ التلقيحية وتلَقي اللقاحات المُضادة له".
وتابع: "بانتهاء تطبيق خطة الطوارئ، فإن عدد مراجعي شعب الطوارئ والاستشاريات والعيادات الخافرة في المستشفيات قد وصل إلى (٣٩،٤٧٨) مُراجعاً، بينما بلغ عدد الزائرين الذين استقبلتهم المفارز الطبية ومراكز الطوارئ (٢١،٦٩٨) زائراً".
ولفت إلى أن "عدد الحالات التي تم علاجها ونقلها بعجلات الإسعاف الفوري وصل إلى (١٩٩١) حالة، فيما بلغ عدد العمليات (١٥٩) عملية ، في حين بلغ عدد الولادات (١٩٧) ولادة".
وبين أن "الملاكات المختبرية أجرت (٦٧٠٣) فحوص مختبرية و(٣١٦٨) فحصاً بجهازي الأشعة السونار ، بينما بلغ عدد الفحوصات بجهازي الرنين والمفراس (٦٨٦) فحصاً".
وختم الموسوي قائلاً: "الحملات التي قام بها مصرف الدم المتنقل في منطقة ما بين الحرمين خلال الفترة التي سبقت الزيارة ولغاية ظهر اليوم ، فأن عدد قناني الدم التي تم تبرع المواطنين والزائرين بلغ (١١٢٥) قنينة دم مُختلفة الأصناف".