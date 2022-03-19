صحة كربلاء تعلن نجاح خطتها الخاصة بالزيارة الشعبانية

وقال مدير عام الدائرة، صباح الموسوي ، في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "خطة الطوارئ الوقائية لزيارة الشعبانية ، التي بوشر العمل فيها قبل ثلاثة أيام من بدء الزيارة، سجلت نجاحاً باهراً تُضاف إلى سلسلة النجاحات المُتحققة خلال الزيارات المليونية السابقة".وأضاف الموسوي، أن "مُواجهة جائحة فيروس كُورونا، والحد من إنتشارها كانت في مُقدمة أولوياتنا عند تنفيذ الخطة ، حيث عملنا جاهدين وللعام الثالث على التوالي على زيادة وعي المُواطنين والزائرين من خلال التأكيد على ارتداء الكمامات، والنظافة الشخصية وغسل اليدين بالماء والصابون ، وحثَهم على مُراجعة المنافذ التلقيحية وتلَقي اللقاحات المُضادة له".وتابع: "بانتهاء تطبيق خطة الطوارئ، فإن عدد مراجعي شعب الطوارئ والاستشاريات والعيادات الخافرة في المستشفيات قد وصل إلى (٣٩،٤٧٨) مُراجعاً، بينما بلغ عدد الزائرين الذين استقبلتهم المفارز الطبية ومراكز الطوارئ (٢١،٦٩٨) زائراً".ولفت إلى أن "عدد الحالات التي تم علاجها ونقلها بعجلات الإسعاف الفوري وصل إلى (١٩٩١) حالة، فيما بلغ عدد العمليات (١٥٩) عملية ، في حين بلغ عدد الولادات (١٩٧) ولادة".وبين أن "الملاكات المختبرية أجرت (٦٧٠٣) فحوص مختبرية و(٣١٦٨) فحصاً بجهازي الأشعة السونار ، بينما بلغ عدد الفحوصات بجهازي الرنين والمفراس (٦٨٦) فحصاً".وختم الموسوي قائلاً: "الحملات التي قام بها مصرف الدم المتنقل في منطقة ما بين الحرمين خلال الفترة التي سبقت الزيارة ولغاية ظهر اليوم ، فأن عدد قناني الدم التي تم تبرع المواطنين والزائرين بلغ (١١٢٥) قنينة دم مُختلفة الأصناف".