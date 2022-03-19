فتح شارع حيوي في بغداد (صور)

وذكرت القيادة في بيان ورد للسومرية نيوز، أنه "في الوقت الذي تسعى فيه قطعات قيادتنا لتعزيز الامن والاستقرار في عموم مناطق العاصمة بغداد، تستمر وضمن خططها المرسومة للتخفيف عن كاهل المواطنين وتقليل الزحامات في الشوارع من خلال رفع الدعامات الكونكريتية وفتح الطرق المغلقة ، باشرت قوة من اللواء السادس الفرقة الثانية شرطة اتحادية بفتح شارع خدمي في منطقة "الأطباء" ضمن محلة (887) الرابط بين شارع "الفاو-المحلة".وأشار البيان إلى أن "فتح الشارع جاء بعد مناشدة وطلبات الأهالي لما يمثله هذا الطريق من شارع حيوي وخدمي في المنطقة".