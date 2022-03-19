معهد التطوير القضائي ينظم ورشة عمل حول تطبيقات المادة 32 من قانون التنفيذ

وذكر المجلس في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "معهد التطوير القضائي، نظّم ورشة عمل حول تطبيقات المادة 32 م̷ن قانون التنفيذ والتوجيهات القضائية بشان حبس المدين الذي يمتنع عن احضار كفيل ضامن لتسديد دينه بعد ابداء التسوية".وأضاف البيان، أن "الورشة التي نظمها معهد التطوير القضائي بتاريخ الًيَوُمًِ الموافق 19 /3 /2022 قد حاضر فيها نائب رئيس محكمة استئناف بغداد الكرخ الاتحادية القاضي صلاح دريب ابراهبم والقاضي عبد الرزاق محيسن نائب رئيس محكمة استئناف بغداد الرصافة الاتحادية، وشارك فيها السادة القضاة الاوائل لمحاكم البداءة من جميع الاستئنافات".