حادث مروع وثقته كاميرات المراقبة.. سائق يتسبب بتدمير 9 سيارات في أربيل

وقال المتحدث باسم المديرية فاضل حاجي في بيان ورد لـ السومرية نيوز، "في الساعة 11:40 من الليلة الماضية وتحديدا في شارع 40 متري داخل معارض بيع وشراء السيارات بحي آزادي استدارت عجلة نوع (نيسان) خصوصي من دون النظر في الشارع الرئيسي أو التأكد من عدم وجود سيارة، ولم تتوقف وواصلت قطع الشارع وهذه تعد مخالفة أخرى بينما كانت سيارة أخرى نوع (فورد) قدمت بسرعة وحاولت عدم التوقف لكن الطريق كان مغلق تماما ليقع حادث تصادم".وأضاف أن "(الفورد) اتجهت صوب صف من السيارات كانت متوقفة أمام معرض للسيارات واصطدمت بسبع منها، ونتيجة للحادث أُصيب سائق العجلة الفورد والحق الضرر الكامل بتسع سيارات أخرى".واشار حاجي إلى أن "سائق العجلة (نيسان) هو السبب بوقوع الحادث لعدم اتباعه التعليمات المرورية".