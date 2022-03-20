وفاة متقاعدين اثنين أثناء انتظارهما بطابور تسلم الرواتب في السليمانية

وذكر مدير الدفاع المدني بالسليمانية في بيان، ان "متقاعدين اثنين توفيا نتيجة سقوطهما على الارض خلال التزاحم والتدافع أمام مصرف "تانجرو" ، مبينا ان فرق الطوارئ نقلت جثمان المتوفيين الى الطب العدلي في السليمانية فضلا عن اجراء الاسعافات لعدد آخر من المصابين".من جانبه، كشف المتحدث باسم صحة السليمانية سامان لطيف، اسباب وفاة المتقاعدين، موضحا ان تقرير الطب العدلي في السليمانية بين أن أسباب وفاتهم هو "نوبة قلبية".وقال لطيف في مؤتمر صحافي، انه "بعد إخبار فرق الطوارئ تم وصول فريقنا إلى مكان الحادث بعد سبعة دقائق وتم نقل المتقاعدين للمستشفى"، لافتا الى أن أحد المتوفيين هو من اهالي السليمانية، والثاني لم يتضح مكان سكنه لحد الان".وكانت مواقع التواصل الاجتماعي قد تناقلت صوراً للمئات من المتقاعدين اثناء تجمهرهم امام مراكز توزيع الرواتب منذ ساعات الليلة الماضية بانتظار تسلم رواتب شهر شباط المتأخرة.