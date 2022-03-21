مهنئاً بعيد نوروز.. الزاملي يدعو لنبذ التطرف وترسيخ قيم التسامح والمحبة

وقال الزاملي في بيان ورد للسومرية نيوز، "نتقدم بأسمى آيات التهاني والتبريكات لشعبنا الكردي وجميع العراقيين بحلول عيد نوروز ورأس السنة الكردية، متمنياً ان ينعم بلدنا وكل أهلنا بالخير والرفاهية والاستقرار، وان تكون هذه المناسبة الطيبة نافذة امل لتحقيق تطلعات العراقيين بحياة كريمة ومطمئنة".وأكد الزاملي، "أهمية استثمار هذه المناسبات والاعياد لتعزيز اواصر العيش المشترك، ونبذ التطرف وترسيخ قيم التسامح والمحبة، والعمل الجاد لاكمال الاستحقاقات الدستورية للشروع في خطوات الاصلاح التي ينتظرها الشعب".