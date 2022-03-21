العراق يتألق في "الموريكس دور"!

كرّمت لجنة جائزة موريكس دور، بنسخته الدولية نجمتين عراقيّتين في احتفال مميّز أقيم في دبي بالإمارات العربية المتحدة، قدّمه الممثل ومقدم البرامج اللبناني وسام حنا والإعلامية والمغنية اليمنية أروى.

حصلت الفنانة العراقية رحمة رياض على جائزة الموريكس دور عن أغنية أفضل أغنية خليجية وهي "الكوكب" مع الإشارة إلى أن هذا التكريم الثالث لرياض من الموريكس.

وأثناء استلامها الجائزة، بدت رياض متأثرة جدًّا وأهدت والدتها هذه الجائزة لمناسبة عيد الأم.

من جهتها، فازت الممثلة العراقية المقيمة في الكويت هدى حسين بجائزة الممثلة الخليجية لعام 2021عن مسلسلي "كف ودفوف" و"الناجية الوحيدة".



وتعذّر نجم "الهيبة" عن حضور الاحتفال لارتباطات مسبقة لكنّه توجّه برسالة مصوّرة أشار فيها إلى أن "تقديم مسلسل ناجح من عشر حلقات أو ثلاثين حلقة هو موجود في السوق، ولكن أن تقدّم أجواء من 150 حلقة وتحافظ على الاهتمام والشعبية نفسها، فهذا شيء خاص".

وشكر شركاءه في نجاح المسلسل الكبير الذي عرض على شاشة السومرية، لافتًا إلى أن "الهيبة – جبل" هو آخر الأجزاء التلفزيونية، وقريباً سيختتم بالسينما بفيلم "الهيبة".

وضمّت لائحة المكرّمين نجومًا من مختلف بلدان العالم العربي، أبرزهم يعقوب الفرحان، فايز السعيد، ريد وان وتيم حسن الذي حصل على جائزة أفضل ممثّل عربي.وتعذّر نجم "الهيبة" عن حضور الاحتفال لارتباطات مسبقة لكنّه توجّه برسالة مصوّرة أشار فيها إلى أن "تقديم مسلسل ناجح من عشر حلقات أو ثلاثين حلقة هو موجود في السوق، ولكن أن تقدّم أجواء من 150 حلقة وتحافظ على الاهتمام والشعبية نفسها، فهذا شيء خاص".وشكر شركاءه في نجاح المسلسل الكبير الذي عرض على شاشة السومرية، لافتًا إلى أن "الهيبة – جبل" هو آخر الأجزاء التلفزيونية، وقريباً سيختتم بالسينما بفيلم "الهيبة".

هذا وحصل مسلسل "الهيبة" على جائزة "أفضل مسلسل عربي مشترك"، والتي قدّمت للمنتج صادق الصبّاح الذي لم يتسنّ له الحضور بسبب ارتباطات مسبقة، وأرسل أيضاً كلمة مصوّرة.





أمّا جائزة "أفضل ممثّل خليجي" للعام 2021، فكانت من نصيب الفنان السعودي يعقوب الفرحان عن دوره في مسلسل "رشاش".



من جهتها، تكرّمت الممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم بجائزة "أفضل ممثلة عربية" لعام 2021 عن دورها في مسلسل "صالون زهرة".

كذلك فازت المغنية الإماراتية أحلام بجائزة النجمة الغنائية الخليجية العربية للعام وأفضل ألبوم غنائي للعام وتميّز أغنية "حزين".