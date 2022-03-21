التجارة تعلن وصول 44 ألف طن من الرز وتطمئن بشأن السلة الغذائية

وجاء في مقطع مصور نشرته الوزارة عبر صفحتها في موقع فيسبوك، إن "مدير عام الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية لمى الموسوي تابعت ميدانياً تفريغ البواخر المحملة بالرز التايلندي لصالح السلة الغذائية، واشرفت على عملية انتهاء تفريغ الباخرة CNB VAN المحملة بالرز التايلندي".وبدوره، قال مدير قسم الاستيراد، مثنى جعفر، إنه "من ارض ميناء ام قصر الجنوبي نعلن وصول 44 الف طن من الرز التايلندي وسيتم تفريغها وتوفير جميع مواد السلة الغذائية من سكر ورز وزيت الطعام ومعجون الطماطم والبقوليات".من جانبه، أشار مدير قسم الغذائية - فرع البصرة علي شاكر، إلى "قرب رسو باخرة أخرى محملة بـ41 ألف طن من الرز التايلندي".في السياق، أكد مدير قسم السيطرة النوعية علي حامد، أنه "تم الانتهاء من فحص الباخرة الأولى والنتائج كانت جيدة جداً وذات حبة طويلة وخاضعة لجميع الفحوصات الكيمياوية والاشعاعية ، مشيراً إلى كميات كبيرة من الرز قادمة".