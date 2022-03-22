إضافة الى مهام عمله.. الغانمي يباشر بمهام وزير الهجرة والمهجرين

وقال المكتب الإعلامي للغانمي في بيان ورد للسومرية نيوز، إنه "كان في استقبال الغانمي الوكلاء وعدد من المسؤولين في الوزارة، حيث التقى الغانمي بالملاك المتقدم في وزارة الهجرة والمهجرين، وبحث معهم جملة من المواضيع المتعلقة بعمل الوزارة".وفي وقت سابق، كلف رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي وزير الداخلية عثمان الغانمي بمهام وزارة الهجرة والمهجرين، ووزير العدل سالار عبد الجبار بمهام وزارة العمل والشؤون الإجتماعية، وذلك التكليف جاء لكون الوزيرين إيفان فائق جابرو وعادل الركابي، فازا بالانتخابات النيابية وأصبحا أعضاء في البرلمان.