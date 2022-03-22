الاتصالات تكشف اسباب ضعف "خدمة الانترنت" في بغداد

عزت وزارة الاتصالات، اليوم الثلاثاء، ضعف خدمة الانترنت في مناطق عدة من جانب الرصافة خلال اليومين الماضيين، إلى أعمال صيانة تجريها الشركات المنفذة لمشروع الكيبل الضوئي بهدف تقوية الخدمة.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة رعد المشهداني في تصريح للصحيفة الرسمية إن "الضعف الذي حصل في خدمة الانترنت ببعض مناطق بغداد، عائد إلى أعمال صيانة تجريها الشركات المنفذة لمشروع الكيبل الضوئي، من أجل تقوية الخدمة عبر المنافذ الرئيسة للشركات المسوقة"، نافياً "وجود قطع أو توقف للخدمة في أي من مناطق بغداد".

في السياق نفسه بين مدير قسم العلاقات والإعلام في الشركة العامة للاتصالات والمعلوماتية بالوزارة ناطق احمد ابراهيم وفق الصحيفة، أن "الشركة تعمل على تفعيل دور مسؤولي شعب التفتيش في المديريات التابعة لها ضمن بغداد ومحافظات البلاد كافة، بما يسهم في تشخيص الأخطاء وتحديد مواطن الخلل في عمل المديريات، بهدف الارتقاء بالعمل ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والمضي بأعمال تطويرها وتحسينها تباعاً".

وشهدت مناطق عدة بجانب الرصافة خلال اليومين الماضيين، ضعفاً بتزويد خدمة الانترنت فيها.