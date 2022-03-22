"ام حسين" مسنة عراقية تأمل بأن تحقق أمنيتها في عيد الام

هذه المسنة التي تبلغ من العمر اكثر من ثمانية عقود تتحدث بالم عن حالها في يوم عيد الام وحال عائلتها التي تعاني من ضنك العيش، ناهيك عن معاناتها مع المرض الذي اصابها من فترة طويلة ولا تمتلك السيولة المادية لمعالجته.تعتمد ام حسين على هذه البسطة لسد احتياجاتها اليومية، تقول وهي مبتسمة بأن الجميع ومن بينهم مسؤولون لم يطرقوا بابها وهي بأمس الحاجة لمن ينقذها مما تعانيه.