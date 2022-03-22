توجيهات من الصدر بشأن زيارة "روضة شهداء العراق" في النجف

الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
نتائج الانتخابات
اليوم الانتخابي
محليات
سياسة
أمن
دوليات
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
خاص السومرية
للنساء فقط
منوعات
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
رياضة
علم وعالم
الأبراج
Sumer Fm
21
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
21
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
نتائج الانتخابات
اليوم الانتخابي
محليات
سياسة
أمن
دوليات
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
خاص السومرية
للنساء فقط
منوعات
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
رياضة
علم وعالم
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
منوعات
جدول البرامج
التالي
خارج الصندوق
من
07:45 PM
الى
08:45 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
لبنان.. توقيف الرأس المدبر لتهريب الأشخاص من سوريا
المزيد
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2022 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
الرئيسية
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
منوعات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
نتائج الانتخابات
اليوم الانتخابي
محليات
سياسة
أمن
دوليات
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
خاص السومرية
للنساء فقط
منوعات
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
رياضة
علم وعالم
الأبراج
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2022 Alsumaria.tv.
اعلان
توجيهات من الصدر بشأن زيارة "روضة شهداء العراق" في النجف
محليات
2022-03-22 | 06:18
المصدر:
السومرية نيوز
3,264 مشاهدة
أصدر زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، توجيهات بشأن زيارة "روضة شهداء العراق" في محافظة النجف الاشرف.
التوجيهات ادناه:
»
تابع أخبار السومرية على فيسبوك،
أنقر هنا
توجيهات
الصدر
زيارة "روضة شهداء العراق"
النجف
+A
-A
آخر الاخبار
10:20 | 2022-03-22
10:20
محليات
خسائر جسيمة.. حريق داخل جامعة أهلية في بغداد (فيديو)
09:51 | 2022-03-22
09:51
سياسة
مذكرة تفاهم للتعاون الأمني بين داخلية العراق والأردن
09:27 | 2022-03-22
09:27
رياضة
حارس مرمى الكاميرون ينجو من الموت باعجوبة
المزيد
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
أول موقف من التنسيقي بعد تغريدة الصدر بشأن "الحكومات التوافقية"
خاص السومرية
28.78%
09:31 | 2022-03-21
أول موقف من التنسيقي بعد تغريدة الصدر بشأن "الحكومات التوافقية"
09:31 | 2022-03-21
زيلينسكي يطلق تصريحاً مثيراً بشأن "مواجهة روسيا"
روسيا - أوكرانيا
25.63%
16:51 | 2022-03-20
زيلينسكي يطلق تصريحاً مثيراً بشأن "مواجهة روسيا"
16:51 | 2022-03-20
المالكي يحسم موقف الإطار التنسيقي من اعادة الانتخابات - عاجل
سياسة
23.45%
06:37 | 2022-03-22
المالكي يحسم موقف الإطار التنسيقي من اعادة الانتخابات - عاجل
06:37 | 2022-03-22
انتشال 143 جثة في الموصل (صور)
أمن
22.14%
15:14 | 2022-03-21
انتشال 143 جثة في الموصل (صور)
15:14 | 2022-03-21
المزيد
محليات
خسائر جسيمة.. حريق داخل جامعة أهلية في بغداد (فيديو)
خسائر جسيمة.. حريق داخل جامعة أهلية في بغداد (فيديو)
إنخفاض مؤشر إصابات ووفيات كورونا في العراق
09:02 | 2022-03-22
رئاسة البرلمان توجه دعوة للحكومة بشأن المشاريع الخدمية
08:51 | 2022-03-22
في مثل هذا اليوم منذ 19 عاما قرعت طبول الحرب في العراق
07:52 | 2022-03-22
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
اعلان
إستفتاء
ضربات ايران الصاروخية على أربيل تستهدف مقرات اسرائيلية أو لشيء آخر؟
مقرات اسرائيلية
مقرات اسرائيلية
شيء آخر
شيء آخر
لا يعنيني
لا يعنيني
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
السومرية نيوز
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
من نحن
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.