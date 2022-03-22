رئاسة البرلمان توجه دعوة للحكومة بشأن المشاريع الخدمية

وقال مكتب الزاملي في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن الأخير "ترأس اجتماعًا موسعًا، استضاف خلاله الكادر المتقدم لوزارة الاعمار والاسكان ، بحضور نواب محافظة ديالى ، بشان تلكؤ انجاز المشاريع الخدمية في المحافظة، والمحافظات الاخرى والمتعلقة بعمل الماء ، شبكات الصرف الصحي ، الطرق والجسور ، المدارس".وبين، أن "مجلس النواب بدورته الحالية شخص تلكؤاً واضحاً في انجاز المشاريع وعدم استفادة التخصيصات التي صوت عليها المجلس، وهذا ما يجب ان يعاد النظر بهِ في الموازنات الاتحادية المقبلة".وأشار الزاملي إلى، أن "تخصيص موازنات كبيرة من قبل مجلس النواب للوزارات والمؤسسات الحكومية لانعاش المشاريع الخدمية ، دون ان تقابلها نسب انجاز عالية ، يؤشر خللاً جلياً في ادائها ، ومما يتطلب اعادة النظر بذلك خلال مناقشة بنود الموازنة المقبلة ومنح كل وزارة تخصيصات تتناسب وقدراتها على الانجاز الفعلي العاجل ، داعيًا وزارة الاعمار لتزويد مجلس النواب بجدول تفصيلي يتضمن اسباب تلكؤ المشاريع الخدمية ونسب المنجزة فيها ، والخطط الموضوعة في الوزارة للمشاريع المزمع الاعلان عنها والمبالغ المخصصة لها".