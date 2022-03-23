العثور على جثة عراقي داخل مجمع سياحي في لبنان

وذكرت وسائل الإعلام، أنه "تم العثور على جثة عراقي من مواليد العام 1961، داخل شاليه في مجمع سياحي في مدينة طبرجا".وأشارت إلى أن "القوى الأمنية والأدلة الجنائية، حضرت الى المكان وباشرت التحقيقات لمعرفة الملابسات، وبعد معاينة الجثة من قبل الطبيب الشرعي تبين أن الوفاة ناتجة من تعرض قصير لأزمة قلبية".وأوضحت، أن "الجثة تم نقلها من قبل عناصر مركز جونية في الدفاع المدني إلى مستشفى البوار الحكومي".