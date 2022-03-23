تنويه هام من قيادة العمليات بشأن قطع طريق بارز في بغداد - عاجل

وذكرت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أنه "ضمن الخطط المرسومة لقيادة العمليات وتنفيذاً لتوجيهات الفريق الركن قائد عمليات بغداد، ترأس اللواء الركن رئيس اركان/قيادتنا مؤتمراً امنياً تنسيقياً بحضور نائب قائد المقر المتقدم لعمليات بغداد/الكرخ ومدير شؤون سيطرات/الكرخ وعدد من ضباط هيئة ركن القيادة وممثل عن مديرية مرور الكرخ وممثل عن مديرية الطرق والجسور وذلك في مقر قيادتنا، نُوقش فيه الاجراءات الامنية المتخذة التي تخص اعمال الصيانة على جسر ذراع دجلة الكونكريتي القادم الى بغداد".وأضاف البيان: "تمت الموافقة على قطع الجسر ضمن منطقة التاجي القادم إلى بغداد"، مشيراً إلى صدور التعليمات أدناه لمستخدمي الطريق:1- يتم تنفيذ القطع الساعة الثامنة صباحاً يوم الجمعة الموافق ٢٥ آذار ٢٠٢٢ ويستمر لفترة خمسة اشهر.2- يكون عبور العجلات الصغيرة (الصالون) القادمة باتجاه بغداد على الجسر الكونكريتي الثاني الخارج من بغداد بعد شطره إلى نصفين ليصبح ذهاب واياب.3- يكون عبور عجلات الحمل الكبيرة على الجسر الحديدي.4- يمنع مرور العجلات الكبيرة التي تحمل المواد الإنشائية ومواد البناء إلى سيطرة التاجي فبعد عبورها الجسر الحديدي سيتم تحويلها إلى سيطرة سبع البور ومن ثم إلى أبو غريب لدخول بغداد.5- عجلات الحمل العالية جداً والتي لاتستطيع الدخول أسفل الجسر الكونكريتي وصولاً إلى الجسر الحديدي سيتم إيقافها في سيطرة "العبايجي"والسماح بدخولها من الساعة العاشرة مساءاً ولغاية الساعة الرابعة صباحاً على الجسر الكونكريتي.