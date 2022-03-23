الحكومة تتخذ 6 إجراءات لمعالجة الاختناقات المرورية في بغداد

وقالت الأمانة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "الأمين العام لمجلس الوزراء، حميد الغزي، ناقش مع الجهات ذات العلاقة، آلية إيجاد الحلول الملائمة لمعالجة الاختناقات المرورية في العاصمة بغداد".وأكد الغزي، وفق البيان، أن "الحكومة العراقية اتخذت العديد من الخطوات؛ لمعالجة ظاهرة الاختناقات المرورية داخل العاصمة بغداد، أهمها مشروع تطوير مداخل العاصمة الخمسة، ومشروع طريق (الدورة – اليوسفية)، ومشروع الطريق الحلقي للعاصمة، إضافة إلى مشروع القطار المعلق، وإنشاء طريق يربط مدخل العاصمة من الجهة الشمالية باتجاه منطقة النهروان وصولاً إلى المحافظات الجنوبية، فضلا عن إنشاء (13) مجسراً ونفقاً، حيث ستسهم هذه المشاريع في تخفيف حدة الاختاقات المرورية".وناقشت اللجنة، أيضا، "المعالجات المقترحة على المديات القصيرة والمتوسطة والبعيدة، من قبل أعضاء اللجنة، ورؤية مديرية المرور العامة لمعالجة الاختناقات المرورية، إلى جانب المشاريع المستقبلية للطرق والجسور".