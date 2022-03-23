حديث برلماني عن حسم ملفات "مهمة" تخص طلبة الجامعات الأسبوع المقبل

وقالت الموسوي في حديث لـ السومرية نيوز، ان "استضافة اليوم لوزير التعليم العالي والبحث العلمي بخصوص الاجابة على المناشدات التي وصلت الينا من طلبة الدراسات العليا وطلبة المراحل الاولية وكانت هنالك عدة محاور من بينها توسعة الدراسات العليا وكما حصل بالعام السابق بعد حرمانهم في العام الحالي من تلك التوسعة، كما تم مناقشة الدور التكميلي لطلبة المراحل التكميلية الذين لم يحالفهم الحظ والنجاح لاسباب مختلفة من بينها وباء كورونا او التعليم الالكتروني وغيرها من الظروف، اضافة الى مناقشة قضية الجامعات الاهلية وحرمان بعض الطلبة من اداء الامتحانات نتيجة لعدم دفع الاقساط الدراسية لاسباب مختلفة".واضافت الموسوي، ان "المحاور جميعا تم مناقشتها بشكل تفصيلي مع الوزير والكادر المتقدم في الوزارة، وسيكون هنالك حسم خلال الاسبوع المقبل من قبل هيئة الرأي في الوزارة بحضور تمثيل برلماني من خلال النائب الاول لرئيس مجلس النواب حاكم الزاملي"، مشيراً إلى أن "هناك تفاؤل كبير بتحقيق الحسم وبما يلبي طموحات ومصلحة الطلبة من قبل الوزارة وان تكون الحلول فقط لهذا العام حصرا بانتظار ان يكون هنالك قانون جديد في العام المقبل يضمن عدم تكرار هذه الاخطاء".وكانت رئاسة مجلس النواب، بحثت اليوم الأربعاء، ملف توسعة مقاعد الدراسات العليا، و تعيين الطلبة الاوائل في الجامعات، وذلك خلال استضافة وزير التعليم العالي والبحث العلمي نبيل عبد الصاحب، تحت قبة البرلمان.