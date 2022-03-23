بمشاركة عشرات الفنانين.. السليمانية تحتضن معرضاً دولياً

احتضنت مدينة السليمانية معرضاً فنياً دولياً أقامته مؤسسة عشتار للثقافة والفنون.



وقال رئيس المؤسسة باقر نعمة علوان، إن "المعرض شارك به 85 فناناً تشكيلياً من جميع محافظاتنا الحبيبة بإلإضافة الى مشاركات من الدول العربية والأوربية (سوريا وفلسطين والأردن والسعودية والمانيا)".

وأضاف أن "الاعمال الفنية التي شاركت في المعرض الذي اقيم في قاعة امنه سوركه، تنوعت بين مدارس الحداثة والتجريد والتعبير كذلك الى رسم الطبيعة والجمال والواقعية".

واشار رئيس مؤسسة عشتار الى أن "التلاقح الفني كان له دور مهم من أجل إرسال رسالة جميلة ومعبرة على التعايش السلمي بين الفنانين لرسم صورة معبرة وجميلة من الوان قوس قزح في ربيع أعياد نوروز التي تزامنت مع أفتتاح المعرض".