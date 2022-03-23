بعد مناشدة عبر السومرية.. الكاظمي يستجيب لامرأة (فيديو)

بعد مناشدة عبر برنامج "ناس وناس" على قناة السومرية الفضائية، استجاب رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لمناشدة امرأة.

وكانت المرأة ناشدت الكاظمي عبر البرنامج، وقالت إنها لجأت الى "بيع عباءتها"، وطالبت بعلاجها وتوفير سكن لها.