تشكيل غرفة عمليات مشتركة لمتابعة ملف الأسعار في الأسواق (فيديو)

أعلن رئيس جهاز الأمن الوطني حميد الشطري، اليوم الخميس، تشكيل غرفة عمليات مشتركة مع وزارة التجارة لمتابعة ملف الأسعار في الأسواق تزامناً مع قرب حلول شهر رمضان.

وقال الشطري في مؤتمر صحفي عقده مع وزير التجارة علاء الجبوري في مقر الجهاز، "تباحثنا مع الوزير موضوع السيطرة على اسعار المواد الغذائية الاساسية في الاسواق، تزامنا مع حلول شهر رمضان وتداعيات وتأثيرات الازمة العالمية بسبب الحرب في اوكرانيا، وتداعياتها على الامن الغذائي"، مبينا انه " تشكيل غرفة عمليات مشتركة مع وزارة التجارة لمتابعة ملف الأسعار في الأسواق".

وأضاف أن "غرفة العمليات سيكون فيها مختصين من الامن الوطني ووزارة التجارة لمتابعة بشكل تفصيلي ومستمر الأسعار والسيطرة عليها ووضع الاليات والخطط الكفيلة في لمكافحة هذه الظاهرة".

من جانبه، اكد وزير التجارة علاء الجبوري خلال المؤتمر انه "تم التطرق الى مجموعة من الاسباب بشان ظاهرة ارتفاع الاسعار وتاثيرها، وحددنا السلع الاساسية التي ستتم متابعتها وما هي الواجبات التي يجب ان تكون من الامن الوطني ووزارة التجارة".

وتابع انه "تم التطرق ايضا لعملية توزيع مفردات التموينية ودور الجهاز في هذه العملية"، لافتا الى ان "الوزارة ستكون مع جهاز الامن الوطني في تشكيل واحد لمتابعة الاسعار".