توضيح جديد لمجلس الخدمة بشأن معتصمي البوابة الخامسة

وقال المجلس في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "التميمي اكد خلال اللقاء ان التعيين وفق الاستحقاق جزء من مهام المجلس وهو حق مكفول للجميع "، مضيفا أن المجلس يعمل بطريقة مدروسة ومخططة لغرض الوصول إلى الهدف المطلوب ".واوضح ان "رئيس المجلس أكد ان المجلس مفتوحة أبوابه لكل طالبي التوظيف من أجل تلبية مطالبهم المشروعة وفق مبدأ الشفافية ".واشار البيان الى ان "الوفد عبر من جانبه عن شكره لحسن الضيافة والاستقبال مؤكدا دعمه لعمل المجلس وسعيه في تلبية المطالب الخاصة بعملية التوظيف".