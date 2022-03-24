الداخلية تعلن ضبط مقهى يستخدم "للقمار والرايسز" في الكرخ

أعلنت وزارة الداخلية، الخميس، عن ضبط مقهى يستخدم "للقمار والرايسز" في الكرخ من بغداد.

وقالت وكالة الوزارة لشؤون الشرطة في بيان، إنه "بناءً على معلومات دقيقة توفرت لدى فوج طوارئ بغداد التاسع التابع الى قيادة شرطة بغداد وبالتعاون مع مفارز جهاز الامن الوطني العراقي ضبطت مفارز الفوج وبناء على موافقات قضائية مقهى يستخدم للعب القمار والرايسز ضمن قاطع مسؤولية الفوج في الكرخ".

وأضافت أنه "تم ضبط المواد المستخدمة في ذلك وتسليم صاحب المقهى مع المبرزات الجرمية الى جهة الطلب لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه اصوليا وفق القانون".