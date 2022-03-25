بالصور.. محطات الوقود تختنق بطوابير السيارات في كركوك

وقال مصدر محلي لـ السومرية نيوز، إن "محطات الوقود شهدت اختناقا بالطوابير الطويلة للسيارات إثر الازمة التي تشهدها المحافظة من شح الوقود في المحطات الاهلية والحكومية".

وفي وقت سابق، حدد محافظ كركوك، راكان سعيد الجبوري، أسباب شح الوقود في المحطات الأهلية والحكومية، فيما كشف عن حصة المحافظة من الوقود المخصصة من الحكومة المركزية.وقال الجبوري، إن "محافظة كركوك تشهد منذ أيام تزاحما كبيرا على محطات الوقود الحكومية والاهلية"، مبيناً أن "حصة المحافظة التي ترد من وزارة النفط/ الشركة العامة للمنتوجات نفطية هي (مليون وثلاث مئة وخمسين الف لتر)، حيث إن جزءا من هذه الحصة هي الوقود المحسن الذي يباع بـ (650) دينارا".وأضاف الجبوري، أن "المشكلة الكبرى هي وقوع كركوك مع محافظات محايدة وخاصة مدن اقليم كردستان، التي تشهد ارتفاعاً بأسعار الوقود تصل لاكثر من الضعف، وبالتالي يجعل كركوك موقعا لاستقطاب ورغبة وحصول المواطنين بالمحافظات المحددة على الوقود في كركوك، مما يشكل ثقلا على كاهل مواطني المحافظة التي تعتمد الكوبونات في تجهيز وقودها للمركبات الخصوصي والعمومي منذ عام 2014 حتى الان".