هيئة الحج تعلن عن اعداد المعتمرين الى الديار المقدسة

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انها " فوجت 200 الف و 409 معتمرا عبر الشركات المعتمدة لديها عن طريق شركة الخطوط الجوية العراقية والنواقل الاخرى".واشارت الى "نقل 93 الف و 389 معتمرا عن طريق مطار بغداد و 31 الف و909 معتمرا من خلال مطار اربيل و50 الف و633 معتمرا بواسطة مطار النجف الاشرف، اضافة الى 18 الف و383 معتمرا عن طريق مطار البصرة و 6 آلاف و95 معتمرا من خلال مطار السليمانية".واهابت الهيئة "المواطنين الكرام الراغبين باداء مناسك العمرة خلال شهري (رمضان وشوال) المقبلين الى ضرورة التسجيل لدى الشركات المعتمدة من قبلها حصرا لضمان حصولهم على افضل الخدمات والبرامج المكفولة لراحتهم".