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رصاصة طائشة تودي بحياة رجل جنوبي بغداد
محليات
2022-03-25 | 14:27
2,856 مشاهدة
أفاد مصدر أمني، اليوم الجمعة، بمقتل رجل برصاصة طائشة جنوبي العاصمة بغداد.
وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "رجل تولد ١٩٧٨ قتل برصاصة طائشة، ضمن منطقة الشرطة الخامسة جنوبي بغداد".
وأشار إلى "نقل جثة الرجل إلى الطب العدلي".
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