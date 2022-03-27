بذكرى الفتوى.. رئيس جامعة الكوفة: العراقيون صنعوا نصرا كبيرا بوجه الإرهاب

جاء ذلك، خلال انطلاق المهرجان الدولي "فتوى الجهاد الكفائي في الذاكرة العراقية" في جامعة الكوفة بمحافظة النجف الأشرف.وقال عميد كلية الآداب علاء البراهيمي في كلمة ألقاها عن رئيس جامعة الكوفة في المهرجان: ان " العراق مر في مرحلة مصيرية و مفصلية من تاريخه المعاصر التي كرست لها قوة الشر كل قدراتها وامكاناتها واستجمعت الإرهابيين لهدم كيان هذا البلد العريق وتفتيت وحدته وتماسك مجتمعه".وفي وقت سابق من اليوم الأحد، انطلق المهرجان الدولي "فتوى الجهاد الكفائي في الذاكرة العراقية" في جامعة الكوفة، برعاية العتبة العلوية المقدسة وبالتعاون بين مكتب هيئة الحشد الشعبي في النجف الاشرف وجامعة الكوفة - مركز دراسات الكوفة ولمدة خمسة أيام.