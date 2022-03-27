شرطي يعتدي بالضرب على اطباء في مستشفى الشرقاط

وقال مصدر محلي، في حديث لـ السومرية نيوز، إن "شرطي تابع الى قيادة شرطة صلاح الدين قام بالاعتداء على طبيبين وعدد من الممرضين بعد مراجعته للمستشفى بصحبة ابنه المريض"، مشيراً إلى أن "الطبيبين والممرضين قاموا بتقديم شكوى لدى محكمة مدينة الشرقاط وفي انتظار اتخاذ اجراءات قانونية بحق الشرطي المخالف دون الاشارة الى مزيد من التفاصيل".الجدير بالذكر ان حالات اعتداء متكررة تحدث بحق موظفين حكوميين واطباء في عدد من مدن صلاح الدين بين الحين والاخر.