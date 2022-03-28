الرافدين يكشف نسبة فائدة قروض ذوي المهن الصحية

وذكر المكتب الاعلامي للمصرف في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "فائدة قروض ١٥٠ مليون دينار لذوي المهن الصحية تصل الى ٥ بالمئة".واضاف ان "قروض 150 مليون لذوي المهن الصحية تشمل ( الاطباء – اطباء الاسنان – الاطباء البيطريين – الصيادلة – اصحاب المختبرات – اصحاب المذاخر الطبية – الكيميائيين – والتقنيات الطبية – المتقاعدين من اصحاب المهن المذكورة )".وِاشار البيان الى ان "التقديم على القرض عن طريق فروع المصرف المنتشرة في بغداد والمحافظات".