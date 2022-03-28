استقرار أسعار صرف الدولار في الأسواق المحلية

تواصل أسعار صرف الدولار، استقرارها في الأسواق المحلية.

وسجَّلت أسعار بيع الدولار اليوم الاثنين، 147250 ديناراً لكل 100 دولار، فيما سجَّلت أسعار شراء الدولار 147000 دينار لكل 100 دولار.