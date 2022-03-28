طقس العراق.. أمطار رعدية بدءاً من هذا الموعد

الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
نتائج الانتخابات
اليوم الانتخابي
محليات
سياسة
أمن
دوليات
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
خاص السومرية
للنساء فقط
منوعات
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
رياضة
علم وعالم
الأبراج
Sumer Fm
18
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
18
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
نتائج الانتخابات
اليوم الانتخابي
محليات
سياسة
أمن
دوليات
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
خاص السومرية
للنساء فقط
منوعات
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
رياضة
علم وعالم
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
رمضان 2022
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
منوعات
جدول البرامج
التالي
ناس وناس
من
07:45 AM
الى
08:45 AM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
بلاغ بوجود قنبلة على متن طائرة متجهة إلى موسكو
المزيد
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2022 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
الرئيسية
البرامج
رمضان 2022
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
منوعات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
نتائج الانتخابات
اليوم الانتخابي
محليات
سياسة
أمن
دوليات
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
خاص السومرية
للنساء فقط
منوعات
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
رياضة
علم وعالم
الأبراج
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2022 Alsumaria.tv.
اعلان
طقس العراق.. أمطار رعدية بدءاً من هذا الموعد
محليات
2022-03-28 | 03:19
5,202 مشاهدة
أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الاثنين، عن حالة الطقس في العراق للأيام المقبلة.
وذكرت الهيئة في بيان ورد للسومرية نيوز، أنه "من المتوقع تساقط أمطار رعدية يوم الأربعاء المقبل".
وأدناه جداول توضح حالة الطقس بالتفصيل للايام المقبلة:
»
تابع أخبار السومرية على فيسبوك،
أنقر هنا
الطقس
امطار
+A
-A
آخر الاخبار
04:57 | 2022-03-28
04:57
محليات
بعد الإساءة.. وفد مرتقب من الإقليم يزور النجف للاعتذار من السيد السيستاني
04:47 | 2022-03-28
04:47
سياسة
السومرية نيوز تنشر مسودة مشروع قانون الدعم الطارئ للامن الغذائي
04:45 | 2022-03-28
04:45
بالفيديو
شارع خمسين في قضاء سامراء... حلم مضى عليه أكثر من 3 أعوام
المزيد
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
أسهل طريقة لعمل كبة البطاطا العراقية
منوعات
32.12%
08:18 | 2022-03-27
أسهل طريقة لعمل كبة البطاطا العراقية
08:18 | 2022-03-27
حرق مقر للحزب الكردستاني في بغداد (صور)
أمن
25.37%
17:47 | 2022-03-27
حرق مقر للحزب الكردستاني في بغداد (صور)
17:47 | 2022-03-27
أول تعليق للصدر بعد جلسة اليوم
سياسة
22.2%
14:40 | 2022-03-26
أول تعليق للصدر بعد جلسة اليوم
14:40 | 2022-03-26
الكتلة الصدرية: ما حصل اليوم هو انتصار وطني
سياسة
20.31%
10:58 | 2022-03-26
الكتلة الصدرية: ما حصل اليوم هو انتصار وطني
10:58 | 2022-03-26
المزيد
محليات
بعد الإساءة.. وفد مرتقب من الإقليم يزور النجف للاعتذار من السيد السيستاني
بعد الإساءة.. وفد مرتقب من الإقليم يزور النجف للاعتذار من السيد السيستاني
شارع خمسين في قضاء سامراء... حلم مضى عليه أكثر من 3 أعوام
04:45 | 2022-03-28
فتح طريق حيوي في بغداد (صور)
03:42 | 2022-03-28
استقرار أسعار صرف الدولار في الأسواق المحلية
03:01 | 2022-03-28
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
اعلان
إستفتاء
ضربات ايران الصاروخية على أربيل تستهدف مقرات اسرائيلية أو لشيء آخر؟
مقرات اسرائيلية
مقرات اسرائيلية
شيء آخر
شيء آخر
لا يعنيني
لا يعنيني
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2022
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
السومرية نيوز
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
من نحن
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.