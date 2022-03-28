رغم قرار البرلمان.. الكشف عن استمرار وزير النفط بمهام "النفط الوطنية"

كشفت مصادر مطلعة، اليوم الاثنين، عن استمرار وزير النفط إحسان عبد الجبار إسماعيل بمهام مدير شركة شركة النفط الوطنية رغم قرار البرلمان الأخير.



وصوت مجلس النواب، في (28 شباط 2022)، على الغاء قرار مجلس الوزراء الخاص بتكليف وزير النفط بمهام مدير شركة النفط الوطنية.

وقالت الدائرة الاعلامية لمجلس النواب في بيان حينها، ان "المجلس صوت على الغاء قرار مجلس الوزراء الخاص بتكليف وزير النفط بمهام مدير شركة النفط الوطنية اضافة لوظيفته لمخالفته القانون".

ويؤكد مراقبون، أن "‏مجلس النواب الغى قرار تعيين وزير النفط رئيساً لشركة النفط الوطنية ولكن الوزير ما يزال يمارس مهامه كرئيس للشركة رغم قرار مجلس النواب".

وناشد المراقبون مجلس النواب بـ"التدخل بهذا الشأن ودعوة وزير النفط الى تطبيق قرار المجلس الاخير".

وادناه وثيقة تكشف استمرار وزير النفط بمهام مدير شركة النفط الوطنية.