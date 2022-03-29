أسعار صرف الدولار تواصل الاستقرار في الأسواق المحلية

واصلت أسعار صرف الدولار، استقرارها في البورصة العراقية.





وسجَّلت أسعار بيع الدولار اليوم الثلاثاء، 147250 ديناراً لكل 100 دولار، فيما سجَّلت أسعار شراء الدولار 147000 دينار لكل 100 دولار.

