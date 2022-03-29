التعليم العالي: أكثر من ثلاثة آلاف طالب يؤدون الامتحان التقويمي التجريبي لكليات الطب

وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أنه "إدراكا لأهمية إجراءات تطوير الأداء وتحسين الجودة في مجال التعليم الجامعي الطبي والتزاما ببرامجها وسياقاتها العلمية أجرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي امتحانا تقويميا مركزيا تجريبيا لطلبة المرحلة السادسة في كليات الطب في الجامعات العراقية بإشراف جهاز الإشراف والتقويم العلمي وبالتعاون مع لجنة عمداء كليات الطب في العراق والفريق الوزاري للتعليم الإلكتروني".وأضاف البيان، أ، "الامتحان التقويمي الإلكتروني الحضوري الذي خاضه أكثر من ثلاثة آلاف طالب بمتابعة مباشرة من وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، حقق مؤشرات إيجابية تنسجم وأهداف الاختبار التقويمي المقرر إجراؤه في نهاية الفصل الدراسي الثاني من العام الحالي 2022/2021".