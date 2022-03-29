تعليق من الكتلة الصدرية يخص مفردات البطاقة التموينية

أكد النائب عن الكتلة الصدرية، علي الساعدي، اليوم الثلاثاء، ضرورة تحسين مفردات البطاقة التموينية، خلال استضافة وزيري المالية والتجارة في اجتماع اللجنة المالية النيابية.







وأضاف: "أكدنا على تحقيق الامن الغذائي وتحسين مفردات البطاقة التموينية، منها توزيع حصتين في شهر رمضان المبارك وخزين ستراتيجي للمواطن العراقي لاستثمار الوفرة المالية نتيجة ارتفاع اسعار النفط العالمية".



وقال الساعدي في بيان ورد لـ السومرية نيوز: "حضرنا لجلسة اللجنة المالية النيابية اليوم بحضور وزيري المالية والتجارة والكادر المتقدم للوزارة".وأضاف: "أكدنا على تحقيق الامن الغذائي وتحسين مفردات البطاقة التموينية، منها توزيع حصتين في شهر رمضان المبارك وخزين ستراتيجي للمواطن العراقي لاستثمار الوفرة المالية نتيجة ارتفاع اسعار النفط العالمية".