مطالبة برلمانية إلى الحكومة بشأن مطار الموصل

وقال العباسي في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إنه "ترفض حركة حسم التأخير والتعويق الذي شهده مشروع إعادة إعمار مطار الموصل من قبل الجهات ذات العلاقة في الحكومة الإتحادية وما نتج عنه من أضرار وتعطيل للحياة العامة في المناطق المحررة وفي مقدمتها محافظة نينوى التي تعد من أكبر محافظات العراق وتتمتع بأهمية إستراتيجية بحكم موقعها الجغرافي وكثافتها السكانية والفرص الاستثمارية المتاحة فيها".وأضاف، "لأجل ما سبق فإننا نطالب الحكومة ونناشد شخص رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي بالايعاز للجهات المختصة بالإسراع لإعلان المشروع وإحالته الى شركة عالمية رصينة قادرة على إنجاز هذا المرفق المهم والحيوي والذي سينعكس إنشاؤه على تحسين ظروف المواطنين على هذا المحافظة التي عانت الامرين مقابل حجم الاعمار الخجول الذي لا يتناسب مع الدمار الذي حصل نتيجة سيطرة عصابات الارهاب وعمليات التحرير".وحذر العباسي، من أي "تسويف لهذا المشروع وسنلجأ الى الجهات القضائية ذات الاختصاص لإنصاف أبناء هذه المحافظة التي لم تحظَ بأي إهتمام من قبل الحكومة الاتحادية ولم نشهد فيها أي حركة للإعمار وإعادة الحياة بعد التحرير".