الاستخبارات تعلن ضبط 30 كغم من المخدرات في النجف

أعلنت وكالة الاستخبارات، الثلاثاء، عن ضبط 30 كغم من مادة الكرستال المخدرة في النجف.



وقالت الوكالة في بيان، غن "صفعة جديدة توجهها وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية الى العابثين بالامن المجتمعي من المتاجرين بالمواد المخدرة، وبعملية خاطفة استندت لمعلومات استخباراتية دقيقة من قبل احد المتعاونيين عن وجود كميات كبيرة من المخدرات مخبأة تحت الارض، وعلى الفور تم تشكيل فريق عمل مختص من مفارز وكالة الاستخبارات والشرع بعملية التفتيش".

وأضافت أنه "تم العثور على (30) كغم ونص الكيلو من مادة الكرستال المخدرة في كيس تحت الارض في احدى مناطق محافظة النجف الاشرف حيث تم التحفظ على المواد المخدرة لغرض تسليمها الى الجهات المختصة".