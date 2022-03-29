انتحار فتاة شنقاً شمالي بغداد

أفاد مصدر أمني، الثلاثاء، بانتحار فتاة شنقاً شمالي بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "فتاة انتحرت باسلوب شنق نفسها داخل دارها ضمن مدينة الشعلة".

وأضاف المصدر أنه "تم نقل جثتها الى مستشفى قريب".