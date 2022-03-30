إخماد حريق وسط بغداد ومنعه من التهام "الحيوانات" (صور)

وذكرت المديرية في بيان ورد للسومرية نيوز، أن "فرق الدفاع المدني أحكمت السيطرة الكاملة على حادث حريق اندلع داخل مشتل بمساحة (300) متر فجر اليوم الأربعاء"، مبينة أن "المشتل يحتوي على عدد من المحال المخصصة لبيع اقفاص واعلاف الحيوانات التجاوز مشيدة من ألواح السندويج بنل سريع الاشتعال والمخالف لتعليمات السلامة الصادرة من مديرية الدفاع المدني".وأوضح البيان، أن "فرق الدفاع المدني، طوقت وعزلت النيران وابعدت خطر انتشارها الى اقفاص الحيوانات المجاورة لموقع الحادث وانهت الحريق دون تسجيل اصابات مع تحجيم الاضرار المادي".