محافظة عراقية تعطل الدوام الرسمي غداً – عاجل

أعلنت محافظة كركوك، اليوم الأربعاء، عن تعطيل الدوام الرسمي في المحافظة ليوم غد.

وقالت المحافظة في بيان ورد للسومرية نيوز، إنه "تقرر تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الخميس بالنسبة للمكون المسيحي (الكلد والاشور) في دوائر المحافظة".