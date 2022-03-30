أعلنت وكالة وزارة الداخلية لشؤون الشرطة، الأربعاء، عن اعتقال "مبتز الكتروني" في بغداد.

وقالت الوكالة في بيان، إنه "بناءً على معلومات دقيقة توفرت لدى مركز شرطة حطين التابع الى قيادة شرطة بغداد حول وجود حالة ابتزاز الكتروني بالجرم المشهود ضمن قاطع مسؤولية المركز وجه قائد شرطة بغداد اللواء الركن ماجد فالح نعمة بتشكيل فريق عمل ميداني بالاشتراك مع مفارز القوة الماسكة للارض الفوج الاول اللواء ١٧ جيش عراقي وضرورة نصب كمين محكم والقاء القبض على المتهم".

وأضافت أنه "تم نصب الكمين والقاء القبض على المتهم بالجرم المشهود وبحوزته اجهزة الموبايل التي استخدمها لابتزاز احد الفتيات وتهديدها بشر صورها".