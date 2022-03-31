تحمل مريضاً مصاباً بجلطة دماغية.. تعرض سيارة إسعاف لحادث سير في صلاح الدين (صور)

وذكر مدير المستشفى، حسنين رشيد في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "سيارة إسعاف تابعة إلى مستشفى الضلوعية كانت تقل مصابا بجلطة دماغية، تعرضت إلى حادث سير مروري في شارع الضلوعية نتجت عن اصابات بليغة لسائقها ومرافقي المريض والمريض المصاب بجلطة دماغية".وأضاف رشيد، أن المصابين "نُقلوا على اثرها إلى مستشفى بلد العام، وتم إجراء الاسعافات الأولية لهم من قبل الكادر الطبي الجراحي والتمريضي ويرقدون حاليا في المستشفى وحالتهم خطيرة".