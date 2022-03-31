رئيس مجلس القضاء يفتتح المبنى الجديد لرئاسة محكمة استئناف كركوك (صور)

وذكر مجلس القضاء الاعلى في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "حضر حفل الافتتاح رئيس جهاز الادعاء العام نجم عبدالله احمد ورئيس هيئة الاشراف القضائي مسلم متعب مدب ورئيس محكمة الاستئناف قاسم محمد سليمان ونوابه، وعدد من السادة قضاة المحكمة ومحافظ كركوك راكان سعيد الجبوري وقائد عمليات كركوك الفريق الركن علي الفريجي وعدد من ضباط الشرطة والمحامين في المحافظة".يذكر ان المبنى الجديد لرئاسة محكمة استئناف كركوك هو احد الابنية التي يسعى مجلس القضاء الاعلى لايجادها في مركز كل محافظة ضمن خطة المجلس لتطوير ابنية دور القضاء واظهارها بالشكل الذي يليق بمكانة القضاء في العراق.