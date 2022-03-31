عامرية الفلوجة تحتفل بإفتتاح دائرة الضريبة وسط حضور رسمي وشعبي كبير (صور)

وأكد مدير عام هيئة الضرائب أسامة حسام جودت في كلمة له خلال آحتفالية الإفتتاح، "دعم الحكومة المباشر لجهود البناء والإعمار، وتوفير البنية التحتية الأساسية للدولة في جميع مدن ومحافظات البلاد، وتسهيل آجراءات التعامل مع المواطنين بعد عمليات تأهيل وتطوير لفروع الهيئة في البلاد، وكتنفيذ لورقة الإصلاح الحكومية".وأضاف جودت، أن "الحضور الرسمي والشعبي ومشاركة شيوخ عشائر المحافظة والوجهاء والنخب الإجتماعية في آحتفالية إفتتاح مبنى دائرة الضريبة في عامرية الفلوجة يؤكد عودة الحياة، وطي صفحة المصاعب والتحديات نتيجة لتداعيات المرحلة الماضية، والذهاب قدما نحو البناء والتطوير والإعمار والتحديث".